Nehammer: Meister des Du-Wortes

Mit Blaulicht am Ziel vorbeigefahren

Etwas verfahren hat sich die Eskorte, die Kanzler Nehammer Mittwochabend in ein Restaurant bringen sollte. Mit Blaulicht rauschte der Wagen am Lokal vorbei, die wartende Delegation staunte, wenig später war der Kanzler dann doch am Ziel.