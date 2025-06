Wien steuert auf Rekord von 2700 Firmenpleiten zu

Der Spitzenreiter in der Wiener Insolvenzstatistik ist mit 209 Unternehmen allerdings der Handel. Das ist nicht zuletzt ein Spiegel der Vermögenssituation in der Bevölkerung. In den vergangenen sechs Monaten gab es in Wien auch 1615 Privatkonkurse, ein Plus von 6,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und damit trauriger österreichweiter Rekord – und das noch dazu mit einer Steigerung von 52,2 Prozent im Jahresabstand bei den Summen.