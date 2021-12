Corona: „Zähneputzen war ein Hochleistungssport“

„Ich konnte nicht mehr aufstehen“

Zwischen Ärzten und Pflegern in Corona-Schutz-Montur kam Hohl im Grazer Uniklinikum an. „Da habe ich mich dann sicherer gefühlt. Man merkt, da ist jemand da, der sich um dich kümmert.“ Der Höhepunkt der Krankheit kam zwei Tage später. „Ich konnte nicht mehr aufstehen, mich nicht aufsetzen. Die Ärzte haben gesagt, dass ich mich auf alles vorbereiten muss. Es kann sein, dass man am nächsten Tag im künstlichen Tiefschlaf liegt.“