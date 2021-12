Neuer Regelung: Unsinniges „Final 3“ abgeschafft

Die unsinnige, von nahezu allen Beteiligten hart kritisierte bisherige Wettkampfform der „Final 3“ in der Diamond League der Leichtathleten wurde wieder abgeschafft. In den Würfen und horizontalen Sprüngen war es heuer der Fall, dass nach fünf Versuchen die drei Erstplatzierten ein „Final 3“ mit jeweils einem Versuch durchführten. Wer hier die beste Leistung brachte, war Gesamtsieger - unabhängig von den erzielten Leistungen in den ersten fünf Runden.