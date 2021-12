ÖSV-Shootingstar hat Comeback-Termin im Visier

Vor exakt 13 Tagen nahm der Höhenflug von ÖSV-Shootingstar Lukas Feurstein ein jähes Ende. Bei einem Sturz beim Europacup-Riesentorlauf in Zinal (Sz) erlitt der 20-jährige Vorarlberger eine Gehirnerschütterung und Prellungen an beiden Schienbeinköpfen. Die erste Diagnose: vier bis sechs Wochen Pause. Inzwischen arbeitet der Bregenzwälder im Olympiazentrum Vorarlberg hart an seiner Rückkehr auf Schnee und hat sogar schon ein „Mindestziel“ in Sachen Comeback definiert.