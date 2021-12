Omikron: Bislang 71 Fälle in Österreich bestätigt

In sieben Bundesländern (EMS-Falldatenstand: 14. Dezember, 7 Uhr) wurden mittlerweile Omikron-Fälle nachgewiesen: in Wien 37, in Oberösterreich 15, in Niederösterreich sieben, in Tirol sechs, in Salzburg drei, im Burgenland zwei und in Kärnten einen. Noch keinen Nachweis gab es bislang in Vorarlberg und der Steiermark.