Omikron-Alarm nach Flug von London nach Innsbruck

Bis dato sechs Omikron-Fälle in Tirol

In Tirol liegt damit ein weiterer Verdachtsfall auf die Omikron-Variante vor. Die Anzahl der bereits bestätigten Omikron-Infektionen in Tirol liegt nach derzeitigem Kenntnisstand bisher bei sechs - diese Fälle gelten mittlerweile wieder als genesen, so das Land abschließend.