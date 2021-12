Ärztekammer: Lockerere Quarantäne für Geboosterte

Die Ärztekammer betonte in einer Aussendung, die Studienlage würde „immer deutlicher“ zeigen, dass dreifach geimpfte Menschen auch vor der Omikron-Variante des Coronavirus „gut geschützt“ sind. Der Schutz sei zwar nicht ganz so groß wie bei der Delta-Variante, mit einer Booster-Impfung betrage die Schutzwirkung aktuellen Studien zufolge aber immer noch „sehr gute 75 Prozent“, so die Präsidenten der neun österreichischen Landesärztekammern in einer gemeinsamen Stellungnahme. Der Schutz gegen schwere Verläufe und Hospitalisierung dürfte „noch deutlich größer sein“.