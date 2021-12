Am Wochenende ist mit starkem Verkehr zu rechnen

Großer Andrang bei den Märkten

Beim Schloss Hellbrunn kam es schon am letzten Wochenende zu stockendem Verkehr auf der Zufahrt zum Adventzauber. Auch die Parkflächen stießen an die Auslastungsgrenze. „Wir empfehlen, mit den Öffis anzureisen oder die Parkplätze beim Salzburger Zoo zu nutzen. Von dort sind es nur fünf Minuten zu Fuß. Erfahrungsgemäß kann auf der Morzgerstraße und am Fürstenweg situationsbedingt eine Einbahnregelung installiert werden“, so Aloisia Gurtner abschließend.