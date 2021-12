Gemeinsam helfen: Was Kärnten gegen Suizide tut

Kärnten ist trauriger Spitzenreiter

Neben der Steiermark ist Kärnten trauriger Spitzenreiter bei den Suizidzahlen in Österreich. Bis zum Jahresende sei mit 110 Selbstmordopfern hierzulande zu rechnen, die Dunkelziffer sei sogar zehnmal so hoch, schätzt der Experte: „Alleinstehende Männer mit Depressionen, die regelmäßig Alkohol konsumieren und im ländlichen Bereich leben, sind die am meisten gefährdete Gruppe, gefolgt von älteren, sozial benachteiligten und Menschen mit körperlichen Gebrechen.“ Sternzeichen und Mondphasen wirken sich nicht auf die Selbstmordstatistik aus. Allerdings passieren am Wochenbeginn, also montags und dienstags, die meisten Selbstmorde. Auch soziale Medien seien mit Vorsicht zu genießen, so Oberlerchner: „Cybermobbing kann bis zum Suizid führen.“