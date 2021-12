Ätna auf Sizilien speit 1000 m hohe Rauchsäule

Berichte über Verletzte oder größere Schäden gab es zunächst nicht. Der Flughafen in Catania, der südlich des Vulkans liegt, musste schon in der Vergangenheit bei Ausbrüchen zeitweise den Luftraum sperren. Vor allem dann, wenn die Aschewolke - so wie am Dienstag - südwärts zog.