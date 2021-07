Ätna-Ausbruch: Flughafen von Catania geschlossen

Auf Sizilien hat der Vulkan Ätna am Mittwoch erneut spektakulär Feuer und Asche gespuckt. Aus dem Krater auf der Südost-Seite stieg eine dicke Asche- und Rauchwolke rund fünf Kilometer in die Luft. Der Flughafen von Catania musste deshalb am Vormittag geschlossen werden. Das Video oben zeigt einen Ausbruch des Ätna am Sonntagnachmittag.