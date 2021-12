Arbeiten für neue Senderbrücke starten im Jänner

So schaut der Plan konkret aus: Neben der bestehenden und mittlerweile für den motorisierten Verkehr gesperrten Brücke über die Dornbirnerach und den Elsässerkanal werden an der L41, Senderstraße, zwei neue Behelfsbrücken errichtet. Die Landesregierung hat am Dienstag einstimmig die Bauvergabe erteilt, informiert Landesrat Marco Tittler.