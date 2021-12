Krippenbauer mit viel Gefühl, Gespür und Geschick

Oben im Wohnzimmer hat er die Krippe für seine Frau Roswitha und sich bereits aufgestellt. Josef, Maria, Ochs und Esel, die drei Hirten, die sich beim Feuer wärmen - alle stehen schon an ihren Plätzen. Um die Details in Szene zu setzen, greift er zur Taschenlampe, leuchtet ins Haus, öffnet Türen, verschiebt eine Leiter. Erst am 24. Dezember in der Früh ist die Komposition vollständig: „Da leg’ ich das Jesukindl in die Krippe.“