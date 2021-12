Rottenmanner Grün-Oase soll Parkplätzen weichen

Eines der schönsten Grundstücke Rottenmanns mitten im Ortskern sicherte sich nun einer der größte obersteirischen Arbeitgeber, die AHT. Darauf sollen Parkplätze für Mitarbeiter entstehen. Das regt viele Einheimische auf: Grüne Flächen werden versiegelt, Verkehr in die Stadt geholt. Lösungen müssen her, so der Tenor.