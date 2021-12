Pelz saugte sich mit Wasser voll: Gibbon ertrunken

Dichtes Fell saugt Wasser an

Gibbons haben Angst vor Wasser, können nicht schwimmen - ihr dichtes Fell saugt sich rasch mit Wasser voll und wird schwer, die Tiere sind kaum mehr mobil. Die in Schönbrunn gehaltenen Weißhand-Gibbons gelten als stark gefährdete Tierart. Sie leben zumeist in monogamen Partnerschaften zusammen, wobei die Jungtiere erst nach etwa zwei Jahren entwöhnt werden und lange bei den Eltern bleiben.