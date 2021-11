Tiergarten Schönbrunn kämpft sich durch die Krise

Seitens des Tiergartens Schönbrunn äußert man sich auf „Krone“-Nachfrage zur finanziellen Situation äußerst zurückhaltend. „Wir hoffen, dass wir in zwei Wochen wieder öffnen dürfen, und blicken optimistisch in die Zukunft. Das Interesse am Tiergarten ist enorm groß, und somit werden wir wieder tolle Besucherzahlen haben, sobald dies möglich ist. Die hohe Qualität der Tierpflege steht bei uns immer an erste Stelle, Lockdown hin oder her“, heißt es.