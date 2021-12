Angelika Ertl und der Zauber der Weihnacht

Mit der Agentur Ivents, bekannt als Aufsteirern-Organisatoren, geben wir in den kommenden Tagen besondere Tipps rund um den Weihnachtszauber – getreu dem Motto „Feiern Sie mit uns die schönste Zeit des Jahres“. Was gehört für Sie in die Vorweihnachtszeit? Woran denken Sie, wenn Sie das Wort Advent hören? Unwillkürlich wandern unsere Gedanken oft in die Kindheit. Die köstlichen Kekse, der grüne Adventskranz auf dem Küchentisch oder die kleinen, bunten Säckchen des Adventskalenders. Oder denken Sie an das Singen der Weihnachtslieder, das Lesen von Adventsgedichten im vorweihnachtlich dekorierten Haus?