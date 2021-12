Fergie: „Diana war wie eine Schwester für mich“

Die Ex-Frau von Prinz Andrew, Sarah Ferguson, erinnert sich gerne an die Zeit mit Prinzessin Diana, der früheren Frau von Thronfolger Prinz Charles (73). „Wir waren wie Schwestern“, so die 62-Jährige. „Ich erinnere mich an ihr schallendes Lachen und ihre Freude am Spaß“, erzählte die Duchess of York, wie ihr Höflichkeitstitel lautet, weiter.