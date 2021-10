Prinz Andrew will Missbrauchsklage abweisen lassen

Der britische Prinz Andrew will die Missbrauchsanklage, die gegen ihn in den USA eingereicht wurde, abweisen lassen. Vor Kurzem ist ein Antrag bei einem New Yorker Gericht eingelangt. Die heute 38-jährige Virginia Giuffre wirft dem Royal vor, sie im Alter von 17 Jahren als „Gast“ des verurteilten Sexualstraftäters und Multimillionärs Jeffrey Epstein auf dessen Anwesen in den USA im Alter von 17 Jahren mehrfach sexuell missbraucht zu haben.