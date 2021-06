Fahrer sicher: Prinzessin Diana könnte noch leben

Die verstorbene Prinzessin, die am 31. August 1997 bei einem tragischen Autounfall in Paris ums Leben kam, sollte eigentlich am 28. August 1997 wieder in London ankommen, beschloss jedoch in letzter Minute, ihre Reise um drei Tage zu verlängern. Die ehemalige Prinzessin von Wales soll ihre Rückkehr in das Land wegen der negativen Aufmerksamkeit, die ihr Aufruf zum Verbot der Landminen auf sich gezogen hatte, verschoben haben. Dies behauptet nun ihr ehemaliger Fahrer und Bodyguard Colin Tebbutt.