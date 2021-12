Ladendiebe in Frauenkirchen von Zeugen überführt

Diebstähle in vier Geschäften

Noch in Frauenkirchen konnten die Beamten die beiden Männer stoppen und Anzeige erstatten, wobei im Auto der Täter gleich mehrere Waren aus insgesamt vier Märkten sichergestellt wurden. Der Wert der Beute bewegte sich im unteren vierstelligen Eurobereich. Die gestohlenen Waren wurden von der Polizei an die betroffenen Händler zurückgegeben.