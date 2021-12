Villacher (57) von Pkw erfasst und leicht verletzt

Eine 29-jährige Frau aus Villach fuhr am Montag um 14.15 Uhr mit ihrem Pkw in Villach auf einer Gemeindestraße und bemerkte eine Person, welche plötzlich und ohne zu schauen zügig auf die Fahrbahn trat. Die Person, ein 57-jähriger Villacher blieb in der Fahrbahnmitte kurz stehen und ging dann unvermittelt geradeaus weiter über die Fahrbahn. Die 29-jährige konnte nicht mehr reagieren und es kam zum Zusammenstoß.