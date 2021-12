Shopping-Wahnsinn bleibt in Salzburg aus

Nachsatz: „Jetzt hab ich Pullover in der richtigen Größe, die ich danach brauchen werde“, scherzt sie. Wie sie zog es am ersten Tag nach dem Lockdown viele in den Europark. Der vielerorts erwartete Ansturm blieb allerdings aus. Das berichtet auch Harald Brandner, der die Spielzeugschachtel im Europark betreibt. „Die Leute wissen, was sie wollen und sind heute vorsichtig. Die Verweildauer im Geschäft ist geringer“, sagt Brandner. Mit den Tagesumsätzen, die noch 2019 erzielt wurden, kann der Tag nicht mithalten. „An einem normalen Montag im Dezember haben wir bis Mittag das Doppelte eingenommen“, so Brandner.