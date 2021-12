Stadt könnte Aktivisten kräftig zur Kasse bitten

Nach der Niederlage beim Bau des Lobautunnels möchte das MA28 offenbar wenigstens die Stadtstraße Aspern zügig umsetzen. Die Baustellen-Besetzer, die dies mit allen Mitteln verhindern wollen, sollen per Anwalt aus dem Weg geräumt werden. In einem Schreiben, das laut Greenpeace an 40 bis 50 Gegner des Bauprojekts ging, wird betont, dass die Stadtstraße „für eine vorausschauend geplante und geordnete Stadtentwicklung im Norden Wiens unerlässlich“ sei. Wer die Bauarbeiten behindere, müsse damit rechnen, ordentlich zur Kasse gebeten zu werden. Die „immens hohen Schäden“, die der Allgemeinheit durch die Demos entstehen würden, könnten von den Beteiligten auf dem Rechtsweg eingefordert werden, heißt es in dem Schreiben.