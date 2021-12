Lobautunnel: 147 Millionen € in den Sand gesetzt

Wiener Bürgermeister prüft rechtliche Schritte

Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) zeigt sich über Gewesslers Entscheidung verärgert und prüft rechtliche Schritte. „Das ist ein Schlag gegen die Lebensqualität der Menschen“, so der Wiener Stadtchef. Die Lobau wäre als Naturschutzgebiet nie in Gefahr gewesen. Zugleich würde nun die Stadtstraße „im Nichts enden“. „Eine Pflanzerei“, so Ludwig.