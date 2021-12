Pensionisten pochen auf mehr Unterstützung

Extra-Hunderter und Anhebung des Heizkostenzuschusses gefordert

Kostelka verweist auf die steigende Teuerung, die deutlich über der Mindestinflationsanpassung für die Pensionen in der Höhe von 1,8 Prozent liegt. Im Oktober lag die Inflationsrate bei 3,7 Prozent, im November gar bei 4,3 Prozent. Das beschlossene Plus reiche einfach nicht, so die Pensionistenvertreter. Kostelka fordert etwa einen Extra-Hunderter sowie eine Anhebung des Heizkostenzuschusses. Denn vor allem die Energiepreise sind in den vergangenen Monaten explodiert, die Kosten befinden sich für viele Haushalte bereits am Rande des Erschwinglichen - oder darüber.