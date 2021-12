Auch Pech löste die Lawinentragödie in Tirol aus

Große Gefahr abseits der Pisten

Das Unglück am Venet ereignete sich unweit der gesicherten Pisten. Bereits bei den Lawinenunfällen kürzlich im freien Skiraum am Stubaier Gletscher und in der Axamer Lizum lösten sich die Schneebretter nur wenige Meter neben den Pisten. „Die Hänge in unmittelbarer Nähe der Skigebiete stellen aktuell große Gefahrenquellen dar“, betont Lawinenfachmann Patrick Nairz. In „normalen“ Wintern seien sie zu diesem Zeitpunkt des Jahres niedergefahren und sicher. Das Ausbleiben von Skifahrern habe das heuer verhindert, gefährliche Altschneeschichten wurden daher überschneit.