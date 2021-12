Capitals siegen in Dornbirn - neuer Coach in Bozen

Die Vienna Capitals kehren mit drei Punkten von der Reise in den Westen zurück. Einen Tag nach der 4:7-Niederlage in Bozen siegten die Capitals am Samstag in der ICE-Eishockeyliga bei den Dornbirn Bulldogs mit 3:2. „Alles in allem bin ich recht zufrieden mit unserem heutigen Auftritt. Im Mitteldrittel war unsere Leistung sehr gut“, meinte Caps-Trainer Dave Barr. Der HCB Südtirol hat Greg Ireland als Headcoach zurückgeholt.