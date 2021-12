Frecher Betrug mit falscher Website der Post

Postkuriere gibt es nicht

In jüngster Zeit gab es beispielsweise vermehrt Anzeigen wegen gefälschter Post-Seiten. Auf Online-Marktplätzen (Willhaben, Ebay, etc.) täuschten Gauner zunächst Kaufinteresse vor und behaupteten, die Ware aus „Sicherheitsgründen“ nicht abzuholen, sondern sich per „Postkurier“ liefern zu lassen. „Ein solches Service bietet unsere Post aber gar nicht an“, warnt der Chefinspektor.