„Elfen“ helfen Familien mit kranken Kindern

Bei einer Vorsorgeuntersuchung wurde bei der ungeborenen Valentina ein Fehler in der Entwicklung der Aorta diagnostiziert. Wegen der notwendigen medizinischen Behandlung wurde der Familie eine Entbindung im Wiener AKH empfohlen, da nur dort die medizinische Versorgung erfolgen könne. Drei Tage nach der Geburt und vielen sorgenvollen Stunden stellte sich heraus, dass das kleine Mädchen am offenen Herzen operiert werden musste. Während der schwierigen Zeit verbrachte Valentinas Familie eine Woche im Kinderhilfe-Haus in unmittelbarer Nähe des AKH: „Die Menschen dort sind in dieser unsicheren Situation wichtige Bezugspersonen. Wir sind so dankbar für die Unterstützung, die wir bekommen haben.“