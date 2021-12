Keine große Teuerung bei regionalen Christbäumen

Ein festlich geschmückter Christbaum gehört für viele schlicht zum Weihnachtsfest dazu. Doch wie tief muss man heuer in die Tasche greifen, um die perfekte Tanne zu ergattern? Die Antwort darauf variiert je nach Anbieter. Fakt ist: Wer regional einkauft, investiert in weit mehr, als in einen schönen Weihnachtsbaum.