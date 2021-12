Zahl der positiven PCR-Tests an Schulen halbiert

In Wien haben in der laufenden Woche 637 Schülerinnen und Schüler ein positives Testergebnis bekommen (Vorwoche: 1314). Dazu kommen noch 57 positive Tests beim Schulpersonal (Vorwoche: 81). In der Steiermark wurden diese Woche 174 positive Testergebnisse abgeliefert (Vorwoche: 265), in Tirol 153 (155), in Oberösterreich 139 (460) und in Niederösterreich 105 (331). In Kärnten wurden 88 (104) Infektionen entdeckt, in Salzburg 83 (68), in Vorarlberg 52 (109) und im Burgenland 26 (42).