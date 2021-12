Schüler testen künftig fünfmal wöchentlich

41.489 der Schüler waren am Montagnachmittag im System der Salzburger Bildungsdirektion als „anwensend“ eingetragen. Das sind rund 72 Prozent aller Schüler im Bundesland und damit eine merkliche Zunahme im Vergleich zum Beginn des Lockdowns. Fast alle von ihnen werden dreimal wöchentlich auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet, einmal mittels PCR- und zweimal mittels Antigen-Schnelltest. Von der Testpflicht befreit ist nur, wer vor kurzem genesen ist. Eine Impfung zählt dafür nicht. Am Montag wurden im Schulbereich 101 Infektionen gemeldet – seit Beginn des Schuljahres waren es 5339. Derzeit sind von den 3900 Schulklassen in Salzburg 80 in Quarantäne – Höchstwert waren 140.