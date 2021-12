CO2-Sensoren warnen Schüler bei schlechter Luft

Erste Tests bereits erfolgreich umgesetzt

Bereits in zwölf Hörsälen in Innsbruck kommt die Technik zum Einsatz, 50 weitere sind in Vorbereitung. „Mit der Anzeige des CO2-Wertes haben wir einen objektiven Maßstab zur energieeffizienten Frischluftzufuhr, können bedarfsgerecht Lüften und vermeiden gerade in der Winterzeit unnötige Energieverluste“, erklärt MCI-Rektor Andreas Altmann. Dieses Wissen soll Schülern vermittelt werden.