„Körperliche Gewalt stellt die letzte Stufe dar“

Hier ist auch an das private Umfeld dieser so Angefeindeten zu denken. Nach Sachbeschädigungen von öffentlichen Einrichtungen wie Rathäusern, Impfzentren und Schulen stellt körperliche Gewalt die letzte Stufe dar. In Deutschland haben Impfgegner Buttersäure an Impfärzte verschickt und es wurde zu Gewalt gegen Bürgermeister - deren Namen genannt wurden - aufgerufen. In Bad Doberan wurde dazu aufgefordert, einen Bürgermeister „an der nächsten Laterne aufzuknüpfen“.