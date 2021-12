Widerstand gegen Sportzentrum der Stadt Ferlach

Der Standort sei deshalb nicht ideal für das Projekt. „Mir ist schon bewusst, dass es ein Sportzentrum für das gesamte Rosental werden soll, aber für die Ferlacher Kinder und Jugendlichen ist es zu weit vom Zentrum entfernt.“ Appé setzt daher auf den Dialog: „Ich lade alle Interessierten am kommenden Dienstag um 14 Uhr in den Rathaussaal ein, um mit Experten das Thema zu diskutieren.“ Das Projekt dürfte trotz aller Kritik am Dienstag im Gemeinderat abgesegnet werden.