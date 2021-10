Molch und Lärmbelästigung bringen Arena ins wanken

„Wir sind für sinnvolle Maßnahmen in unserer Stadt. Das beinhaltet auch, dass unsere Jugend ausreichend Gelegenheit für sportliche Aktivitäten hat“, betont Susanne Ramharter. Die grüne Gemeinderätin will den Bau nicht verhindern: „Wir fordern eine Aufklärung, was wirklich passieren soll.“ Die Bewohner befürchten massive Lärmbelästigung durch die Fußballspiele. „