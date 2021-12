Österreich macht 2022 bis zu 65 Mrd. Euro Schulden

Österreich genießt einen guten Ruf

Die Republik Österreich sei bei der Schuldenaufnahme weiterhin gut aufgestellt und genieße einen guten Ruf unter den Investoren, sagte OeBFA-Chef Markus Stix im Gespräch mit der APA. Große Strategieänderungen sind für das kommende Jahr nicht geplant, kleinere Neuerungen gibt es aber durchaus. So sei die Arbeit an den Konzepten für den ersten Green Bond mittlerweile in vollem Gange, so Stix. Die Emission werde voraussichtlich im Laufe des zweiten Quartals 2022 stattfinden - je nach Entwicklung der Märkte. Der EU-Rahmen für Green Bonds sei bis dahin aller Wahrscheinlichkeit nach zwar noch nicht fertig, man werde aber alle Informationen, die bis dahin bereits verfügbar sind, in die Emission miteinbeziehen, so der OeBFA-Geschäftsführer.