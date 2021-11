Teuerung: Inflationsrate so hoch wie zuletzt 1992

Zum Vergleich: Im Oktober lag die Teuerung bei 3,7 Prozent. Mit 4,3 Prozent sei die Inflation im November 2021 so hoch wie zuletzt im Mai 1992 gewesen, berichtete am Dienstag der Generaldirektor der Statistik Austria, Tobias Thomas. Details zur heimischen Inflationsentwicklung im November wird die Statistik Austria am 17. Dezember veröffentlichen.