Betrunkener drosch mit Eisenstange auf Autos ein

Autohändler traf Unbekannten bei Tankstelle

Sofort wurde eine Fahndung in die Wege geleitet. Diese sowie die Auswertung einer Videoüberwachungsanlage verliefen jedoch zunächst ergebnislos. Doch um kurz vor 21 Uhr kam dann wohl der entscheidende Hinweis: „Der Besitzer des Autohandels teilte der Polizei telefonisch mit, dass er den unbekannten Mann soeben bei einer Tankstelle in Innsbruck angetroffen habe“, so die Ermittler.