Hausbetreuer geriet mit Arm in Streuwagen - tot

Nach der eisigen Nacht war der Hausbetreuer gegen 6.30 Uhr alleine mit Streuarbeiten am Satzingerweg beschäftigt. Dabei geriet er aus bislang unbekannter Ursache mit einem Arm in die Förderschnecke des Streugutbehälters, der am Heck eines Winterdienst-Traktors befestigt war. Schwer verletzt blieb der Mann in dem Gerät stecken.