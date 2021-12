Ampel: Weiter alles rot, aber Orange am Horizont

Testquote geht zurück

Getestet wird jetzt wieder deutlich weniger - mit Ausnahme Wiens, was die niedrigen Inzidenzen dort weiter aufwertet. Auf 100.000 Einwohner wurden in der Bundeshauptstadt gut 112.600 Tests abgegeben, beim Schlusslicht Tirol waren es gerade einmal gut 44.000. Die meisten asymptomatischen Fälle wurden daher auch in Wien gefunden: 51 Prozent der Infektionen betrafen Personen ohne Symptome. Der Bundesschnitt liegt bei 26 Prozent. Bei der Quellensuche ist aktuell das Burgenland mit 52 Prozent Erfolgsquote am stärksten. Österreichweit sind es 39 Prozent.