Christkindlmärkte dürfen schon am Sonntag öffnen

Neben den Weihnachtsmärkten dürfen auch Kultur- und Sporteinrichtungen sowie Dienstleister wieder aufsperren. Zuletzt war der 13. Dezember, also der Montag, als jener Tag genannt worden, an dem die Ausgangsbeschränkungen - zumindest zum Teil - nicht mehr gelten. Der bundesweite Lockdown endet jedoch bereits am Samstag. Wien hätte eine eigene Verordnung erlassen müssen, wenn man bis Sonntag hätte verlängern wollen.