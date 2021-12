Salzburger Winterfest startet am 14. Dezember

„Die aktuelle Situation und die Kurzfristigkeit der Entscheidungen forderte Wendigkeit in unserer Planung. Wir haben den Spielplan der 20. Winterfest-Ausgabe den Umständen angepasst“, sagt Winterfest-Geschäftsführerin Julia Eder. Die Artisten von Gravity & Other Myths sind bereits in Salzburg und freuen sich auf ihre Auftritte. Ihre Show „Backbone“ findet nicht wie ursprünglich geplant im Volksgarten statt, sondern wird in die SZENE Salzburg verlegt. „Dadurch haben wir die Flexibilität, im Volksgarten das etwas kleinere rot-blaue Zirkuszelt aufzubauen. Dort werden ab 21. Dezember die Compagnien Wakouwa Teatro und Circoncentrique zu Gast sein“, ergänzt Eder.