FPÖ-Bürgermeister initiiert eine Impfaktion im Ort

Kein Zwang

FPÖ-Ortschef Josef Maislinger, selbst an Corona genesen und noch bis Mitte März immun, erklärt seine Beweggründe, warum er sich für die Impfaktion derart in die Bresche wirft. „Ich sehe mich nicht nur als Bürgermeister für alle Freiheitlichen oder für die Impfskeptiker im Ort, sondern möchte einfach für alle Bürger von Eggelsberg dasein“, so der 45-Jährige. Ihm persönlich sei aber wichtig, dass eine Impfaktion nur freiwillig und nicht unter Zwang stattfinde.