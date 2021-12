Mitterwallner fährt künftig fürs Cannondale-Team!

Mountainbikerin Mona Mitterwallner tritt ab sofort für das Team Cannondale Factory Racing in die Pedale! Die 20-jährige Tirolerin unterschrieb beim deutschen Team des US-Radherstellers einen Vertrag bis 2024. Mitterwallner hatte in der abgelaufenen Saison nicht nur die U23-Klasse mit Siegen in allen sechs Weltcups sowie mit den WM- und EM-Titeln dominiert, sondern war auch noch zur jüngsten Marathonweltmeisterin in der Eliteklasse avanciert.