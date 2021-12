Impfpflicht mit ungünstiger Ausgangslage

Der Weg zur allgemeinen Corona-Impfpflicht ab Februar 2022 ist seit Donnerstag frei. Zur Erinnerung: Die Impfpflicht gilt für alle Bürger ab 14 Jahren, die einen Wohnsitz in Österreich haben. Ausgenommen sind Schwangere und jene, die sich per glaubhaftem Ärzteattest davon befreien können. „Es geht um den Schutz der öffentlichen Gesundheit“, rechtfertigte Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP). Doch was ist von dieser Impfpflicht zu halten? Für eine staatliche Verordnung ist dies eine atmosphärisch ungünstige Ausgangslage, meint Claus Pándi im heutigen Kommentar. Wissenschaft als Argument funktioniere nur, wenn allen Entscheidungen konsequent auf den Grundsätzen der Logik basieren. Wenn Bundesländer mit deutlich höheren Ansteckungsraten den Lockdown lockern, während Bundesländer mit besseren Zahlen bremsen, wirke das nicht besonders wissenschaftlich.