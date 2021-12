50plus: Stadt zahlt kompletten Job für halbes Jahr

250 Talente gesucht

Autozulieferer Bosch sucht 250 Techniktalente am Wiener Standort Elektrifizierung, Digitalisierung und Vernetzung im Fahrzeug schreiten rasant voran. Die Autoindustrie bleibt Konjunkturmotor, auch wenn sie einen gewaltigen Neustart vor sich hat. Derzeit tüfteln 750 Techniker am Wiener Standort des Kfz-Zulieferers Bosch an Software- und Hardware-Lösungen für sämtliche Antriebsarten im Bereich der vernetzten Mobilität. Dazu zählen beispielsweise das automatisierte Fahren oder das schlüssellose Fahrzeugzugangssystem „Perfectly Keyless“, wo das Smartphone als digitaler Autoschlüssel fungiert.