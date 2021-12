Opfer erzählt: „So entkam ich der Gewaltspirale“

Vor 16 Jahren, mit gerade einmal 20, fand Anna (Name geändert) im Internet ihre große Liebe. Dachte sie jedenfalls. Ein Mann aus gutem Hause, bei dem jedoch bereits nach wenigen Monaten dunkle Seiten zum Vorschein kamen. Vor den gemeinsamen Freunden machte er sich lustig über seine Partnerin, stellte sie, die eine angesehene Stelle in einer bekannten Wiener Firma bekleidete, als dumm dar. Es folgten Beschimpfungen, so oft, „dass ich es kaum länger als drei Tage am Stück mit ihm aushielt“, wie die heute 36-Jährige der „Krone“ verrät.